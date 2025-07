POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Konz (ots) - In der vergangenen Nacht, Samstag, 26.07.2025, im Zeitraum zwischen 00:00 - 10:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Zehnthof" in Konz-Karthaus geparkter silberner VW Golf vermutlich beim Rangieren am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen. Zeugen, die ...

