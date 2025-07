Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter Pkw beschädigt; Unfallverursacher flüchtig

Konz (ots)

In der vergangenen Nacht, Samstag, 26.07.2025, im Zeitraum zwischen 00:00 - 10:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Zehnthof" in Konz-Karthaus geparkter silberner VW Golf vermutlich beim Rangieren am Heck beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zum Verursacher, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell