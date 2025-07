Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Konflikt zwischen Fußgängerin und PKW

Hettenrodt (ots)

Am 18.07.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der K20 zwischen den Ortslagen Hettenrodt und Mackenrodt zu einem Konflikt zwischen einer Fußgängerin sowie einem PKW. Hierbei ging diese an der Kreisstraße entlang, um einige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Hettenrodt in einen Waldweg einzubiegen. Der PKW befuhr die K20 ebenfalls in Richtung Mackenrodt und konnte die Fußgängerin, aufgrund Gegenverkehrs, zunächst nicht passieren. Die Fahrzeugführerin hupte daraufhin mehrfach und ließ den Motor des PKW aufheulen, während die Fußgängerin am Straßenrand stehen blieb. Letztlich wurde die Fußgängerin durch den PKW am Bein getroffen und wurde hierbei leicht verletzt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen SUV mit BIR-Kennung. Die Fahrzeugführerin wurde als Frau mittleren Alters und schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Zudem befand sich ein männlicher Beifahrer im betreffenden Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter 06781-561-0 zu melden.

