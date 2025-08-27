PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Hagenerin stürzt im Wald mit einem Fahrrad

Hagen-Dahl (ots)

In der Asmecke in einem Waldstück in Dahl stürzte am Dienstag (26.08.2025) eine Radfahrerin und verletzte sich dabei. Die Hagenerin kam nach eigenen Angaben gegen 18 Uhr ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Danach lief die verletzte Frau zu einem nahegelegenen Haus und bat dort die Bewohner, einen Rettungswagen zu alarmieren, da sie starke Schmerzen hatte. Die 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrrad verblieb bei den Hausbewohnern. (arn)

