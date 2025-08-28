Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizist vollstreckt Haftbefehl auf dem Weg zum Dienst

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Beamter des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei erkannte am Mittwochabend (27.08.2025) auf dem Weg zum Dienst einen per Haftbefehl gesuchten Mann wieder. Auf dem Gelände eines Supermarktes an der Alexanderstraße sah der Polizist den 41-jährigen Mann, gegen den er und seine Kolleginnen und Kollegen des Einsatztrupps vor einiger Zeit ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet hatten. Da inzwischen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung gegen den Mann vorlag, rief der in der Freizeit befindliche Polizist seine Kollegen hinzu und verhaftete den 41-Jährigen. Dieser muss nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten absitzen. (sen)

