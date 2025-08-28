Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Garage - wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hagen-Delstern (ots)

Zwischen Dienstag (26.08.2025) gegen 20 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) gegen 6.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Garage in Delstern ein. Sie stahlen mehrere Handwerkermaschinen und Motorradzubehör. Die Einbrecher drangen gewaltsam in die Garage des Einfamilienhauses ein und entwendeten mehrere hochwertige Bohrmaschinen, eine Kettensäge, einen Motorradhelm sowie -Bekleidung und diverse technische Ersatzteile. Hinweise zu möglichen Tätern liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen. Unter der Rufnummer 02331 986 2066 können sich Zeugen bei der Polizei melden, um Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Tatverdächtigen zu machen. (rst)

