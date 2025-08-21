POL-BI: 84-jährige Seniorin wohlbehalten angetroffen
Bielefeld (ots)
SR/ Bielefeld Brake - Die 84-jährige Seniorin, die seit Donnerstagmorgen, 21.08.2025, vermisst war, ist gegen 14.20 Uhr wohlbehalten in Brake angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Suche und bittet darum, die veröffentlichten Fotos und die Angaben zur Person zu löschen.
