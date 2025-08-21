POL-BI: 84-jährige Seniorin wohlbehalten angetroffen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sieker - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach zwei Fahrraddieben, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Das Duo entwendete am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 17:00 Uhr, ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Sharp Tail III, vor einer Bankfiliale an der Schweriner Straße. Der Radfahrer, ein 55-jähriger Bielefelder, hatte das ...

