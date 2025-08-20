PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Sekundenschlaf endet im Vorgarten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Großdornberg- In den frühen Stunden des Mittwochs, 20.08.2025, gestand ein Unfallfahrer Polizisten, kurz eingeschlafen zu sein.

Ein 48-jähriger Bielefelder befuhr gegen 01:05 Uhr mit seinem VW, von Kirchdornberg kommend, die Kirchdornberger Straße in Richtung Wurlfsbreede. Nachdem er den Ortseingang Großdornberg passiert hatte, kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Er touchiert ein Verkehrsschild, durchfuhr einen Holzzaun und dabei über ein Betonelement, durch den Vorgarten des Hauses und prallt schließlich gegen einen Baum, wo er zum Stehen kam.

Ein Abschleppwagen bar und transportierte den nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Der Sachschaden wird auf circa 12400 Euro geschätzt.

