Polizei Bielefeld

POL-BI: Handwerker schlagen Werkzeugdieb in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Windelsbleiche, Gellershagen - Am Montag, 18.05.2025, waren Werkzeugdiebe in der Windelsbleiche zweimal erfolgreich. Am Wochenende musste ein Täter in Gellershagen sein Diebesgut stehen lassen und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr am Montagvormittag stahl ein Dieb diverse Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter am Lutterkordweg, während die Handwerker mit dem Entladen beschäftigt waren. Dazu zählten ein Akkuschrauber, ein Akkuwinkelschleifer und eine Akkubohrmaschine der Marke Hilti.

Unweit entfernt, an der Wächterstaße, öffnete ein unbekannter Täter zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr einen Ford Transit und stahl eine Bohrmaschine, einen Hammer, eine Kabeltrommel, eine Säge und einen Winkelschleifer.

Auf einer Baustelle an der Straße Am Brodhagen, bemerkte eine Zimmererin einen Werkzeugdieb, als sie für Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes stand. Sie informierte ihre Kollegen im Erdgeschoss, die daraufhin die Verfolgung zu Fuß aufnahmen. Der Täter flüchtete und musste, um einen Zaun zu überwinden, den Werkzeugkoffer mit hochwertigen Geräten zurücklassen.

Der Dieb war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte einen leichten Bart und trug ein weiß-blau gestreiftes, langärmliges Hemd und braune Shorts.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell