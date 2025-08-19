PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Handwerker schlagen Werkzeugdieb in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Windelsbleiche, Gellershagen - Am Montag, 18.05.2025, waren Werkzeugdiebe in der Windelsbleiche zweimal erfolgreich. Am Wochenende musste ein Täter in Gellershagen sein Diebesgut stehen lassen und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr am Montagvormittag stahl ein Dieb diverse Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter am Lutterkordweg, während die Handwerker mit dem Entladen beschäftigt waren. Dazu zählten ein Akkuschrauber, ein Akkuwinkelschleifer und eine Akkubohrmaschine der Marke Hilti.

Unweit entfernt, an der Wächterstaße, öffnete ein unbekannter Täter zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr einen Ford Transit und stahl eine Bohrmaschine, einen Hammer, eine Kabeltrommel, eine Säge und einen Winkelschleifer.

Auf einer Baustelle an der Straße Am Brodhagen, bemerkte eine Zimmererin einen Werkzeugdieb, als sie für Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes stand. Sie informierte ihre Kollegen im Erdgeschoss, die daraufhin die Verfolgung zu Fuß aufnahmen. Der Täter flüchtete und musste, um einen Zaun zu überwinden, den Werkzeugkoffer mit hochwertigen Geräten zurücklassen.

Der Dieb war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte einen leichten Bart und trug ein weiß-blau gestreiftes, langärmliges Hemd und braune Shorts.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 12:34

    POL-BI: Einbrecher stehlen viele hochwertige Handtaschen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennstadt - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, 14:30 Uhr, und Freitagmorgen, 10:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Senner Hellweg ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus, in der Nähe der Einmündung zur Hangstraße. Im Gebäudeinneren brachen sei eine ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:11

    POL-BI: Fußläufige Flucht von kurzer Dauer - Kraftfahrzeugrennen mit Unfall

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- In den frühen Stunden des Samstags, 16.06.2025, flüchtete ein Fahrer, nachdem sein Skoda auf der Seite zum Liegen kam. Dank Zeugenhinweisen konnten Polizisten den betrunkenen und unter Drogen stehenden Geflüchteten schnell fassen. Gegen 01:40 Uhr meldeten mehrere Passanten über den Polizeinotruf auf der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:05

    POL-BI: Überraschender Angriff von hinten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Die Polizei sucht Schläger, die in den frühen Stunden des Samstags, 16.08.2025, zwei Männer am Rabenhof verletzten. Gegen 04:25 Uhr gingen ein 22-jähriger Bielefelder und ein 20-Jähriger aus Hille auf dem Nachhauseweg über einen schlecht beleuchteten Fußweg nahe eines Supermarktes - zwischen dem Rabenhof, der Donauschwaben- und Stauferstraße gelegen. Unvermittelt wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren