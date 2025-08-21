PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht im Baustellenbereich

POL-BI: Unfallflucht im Baustellenbereich
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 20.08.2025, erlitt ein Radfahrer leichte Verletzungen, als er einem entgegenkommenden 5er-BMW auswich und stürzte. Das Auto flüchtete von der Unfallstelle.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 41-jähriger Bielefelder den Radweg entlang der Talbrückenstraße. Im Bereich der Baustelle in Höhe der Straße Am Pfarracker kam ihm sodann ein Auto entgegen, welches unerlaubt auf den Geh- und Radweg auswich, um baustellenbedingte Absperrungen zu umfahren.

Um eine frontale Kollision mit dem Auto zu vermeiden, bremste der 41-Jährige stark ab, stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt kurz an, beleidigte den Radfahrer und fuhr weiter. Er kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Fahrer des Autos dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall, zum Fahrzeug oder dem Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:22

    POL-BI: Handwerker schlagen Werkzeugdieb in die Flucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Windelsbleiche, Gellershagen - Am Montag, 18.05.2025, waren Werkzeugdiebe in der Windelsbleiche zweimal erfolgreich. Am Wochenende musste ein Täter in Gellershagen sein Diebesgut stehen lassen und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr am Montagvormittag stahl ein Dieb diverse Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter am Lutterkordweg, während die Handwerker ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:34

    POL-BI: Einbrecher stehlen viele hochwertige Handtaschen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennstadt - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, 14:30 Uhr, und Freitagmorgen, 10:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Senner Hellweg ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus, in der Nähe der Einmündung zur Hangstraße. Im Gebäudeinneren brachen sei eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren