Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht im Baustellenbereich

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 20.08.2025, erlitt ein Radfahrer leichte Verletzungen, als er einem entgegenkommenden 5er-BMW auswich und stürzte. Das Auto flüchtete von der Unfallstelle.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 41-jähriger Bielefelder den Radweg entlang der Talbrückenstraße. Im Bereich der Baustelle in Höhe der Straße Am Pfarracker kam ihm sodann ein Auto entgegen, welches unerlaubt auf den Geh- und Radweg auswich, um baustellenbedingte Absperrungen zu umfahren.

Um eine frontale Kollision mit dem Auto zu vermeiden, bremste der 41-Jährige stark ab, stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt kurz an, beleidigte den Radfahrer und fuhr weiter. Er kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Fahrer des Autos dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall, zum Fahrzeug oder dem Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell