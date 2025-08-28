POL-HA: E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt
Hagen-Altenhagen (ots)
Am Mittwochabend (27.08.2025) kollidierte ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem Auto und erlitt hierdurch schwere Verletzungen.
Der 20-Jährige bog um circa 18.30 Uhr mit seinem E-Scooter von der Kochstraße auf die Brinkstraße ab und missachtete nach aktuellen Erkenntnissen die Vorfahrt eines von links kommenden Opel Astra. Der 28-jährige Fahrer versuchte noch dem Roller auszuweichen, stieß jedoch mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den E-Scooter-Fahrer, der zunächst auf die Motorhaube und dann zu Boden fiel. Der 20-jährige Schwerter zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt. Anschließend brachten sie ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel und der E-Scooter waren nicht mehr fahrbereit. Nach der Unfallaufnahme wurde der Opel abgeschleppt. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell