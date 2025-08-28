Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochabend (27.08.2025) kollidierte ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem Auto und erlitt hierdurch schwere Verletzungen.

Der 20-Jährige bog um circa 18.30 Uhr mit seinem E-Scooter von der Kochstraße auf die Brinkstraße ab und missachtete nach aktuellen Erkenntnissen die Vorfahrt eines von links kommenden Opel Astra. Der 28-jährige Fahrer versuchte noch dem Roller auszuweichen, stieß jedoch mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den E-Scooter-Fahrer, der zunächst auf die Motorhaube und dann zu Boden fiel. Der 20-jährige Schwerter zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt. Anschließend brachten sie ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel und der E-Scooter waren nicht mehr fahrbereit. Nach der Unfallaufnahme wurde der Opel abgeschleppt. (rst)

