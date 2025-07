Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/Radfahrer von Zug erfasst

Coesfeld (ots)

Ein Fahrradfahrer ist an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Montag (15.07.) gegen 16 Uhr beabsichtigte der 50-jährige Dülmener, den Bahnübergang in Richtung Bahnhof zu überqueren. Dabei stieß er mit einem von links kommenden und in Richtung Bahnhof fahrenden Regionalzug zusammen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte, die nur noch den Tod des 50-jährigen feststellen konnten. Die 43-jährige Zugführerin erlitt einen Schock. Im Zug befanden sich 17 Fahrgäste, diese blieben unverletzt und wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Zeugen wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Ersten Ermittlungen zufolge waren zum Unfallzeitpunkt sowohl das Rotlicht als auch der akustische Warnton an dem Bahnübergang in Betrieb. Warum der Mann dennoch auf die Gleise fuhr, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell