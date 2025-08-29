PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach mehreren Körperverletzungen vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Tuchmacherstraße gerieten am Donnerstag (28.08.2025) gegen 13.45 Uhr zwei Männer aneinander. Ein 41-Jähriger berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass er einem 45-Jährigen Geld gegeben habe, um Alkohol für ihn zu kaufen. Dieser habe das Bier dann jedoch für sich selbst besorgt, sodass ein Streit entstand. Der 45-Jährige habe dem Hagener dann mit der Faust und auch mit einer der beiden Bierflaschen ins Gesicht geschlagen. Gegenüber der Polizei verweigerte der Tatverdächtige jegliche Angaben. Er war jedoch am Donnerstag bereits zwei weitere Male wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Die Einsatzkräfte nahmen den 45-Jährigen aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, wurde angezeigt und musste eine Blutprobe abgeben. Aufgrund der Verletzungen des 41-Jährigen brachte eine Rettungswagenbesatzung den Hagener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

