Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach seitlichem Zusammenstoß die Fahrt fortgesetzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Minden-Lübbecke- Porta Westfalica- Eisbergen- Am Montagabend, 11.08.2025, flüchtete ein PKW-Fahrer nach einem Unfall auf der A 2 in Richtung Hannover. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 26-Jähriger aus Südheide befuhr um 19:20 Uhr mit seinem VW Passat den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen befand er sich im Überholvorgang, als der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende PKW unvermittelt den Fahrstreifen ohne zu Blinken nach links wechselte. Der PKW stieß seitlich gegen die vordere Fahrzeugseite des VW Passat und setzte anschließend die Fahrt auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Hannover fort. Der 26-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand an dem VW ein Schaden von circa 5000 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellbraunen PKW handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und einem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell