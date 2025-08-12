POL-BI: Ladendieb stellt Beute zurück
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Montag, 11.08.2025, stahl ein 58-jähriger Mann vier Wodkaflaschen in einem Supermarkt an der Jöllenbecker Straße. Er wehrte sich stark gegen zwei Mitarbeiter und bedrohte sie.
Gegen 14:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Ladendieb von Mitarbeitern eines Supermarktes in Höhe Husemanns Kamp festgehalten wird. Der polizeibekannte 58-jährige Bielefelder mit albanischer Staatsbürgerschaft hatte an der Kasse drei Softgetränke bezahlt, jedoch vier Falschen Wodka in seiner Hose und unter seinem Hemd versteckt.
Als er am Ausgang kontrolliert werden sollte, ging er erneut in das Geschäft, um das Diebesgut zurückzustellen. Beim zweiten Versuch das Geschäft zu verlassen, wurde er durch Mitarbeiter des Supermarktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.
