Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkener Unfallflüchtiger kommt nicht weit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein betrunkener PKW-Fahrer flüchtete am Sonntag, 10.08.2025, nach einem Unfall. Polizisten fassten ihn zeitnah in der näheren Umgebung. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer aus Bielefeld befuhr gegen 20:20 Uhr die Beckhausstraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße. Als er beabsichtigte bei Grünlicht die Herforder Straße zu überqueren, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Land Rover, der auf der Herforder Straße in Richtung stadteinwärts fuhr. Der Land Rover stieß gegen den Toyota Aygo, so dass sich dieser drehte und an der Verkehrsinsel zum Stehen kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Die Polizisten suchten das Umfeld ab und konnten den beschädigten Land Rover auf dem Parkplatz an der Nahariyastraße auffinden. Der 28-jährige Fahrer aus Lüdenscheid stand neben dem Fahrzeug. Bei den Polizisten entstand der Eindruck, dass der 28-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätige dies. Eine Ärztin entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf 28000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

