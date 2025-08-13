PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrkartenkontrolleur verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 12.08.2025, verletzte, bedrohte und beleidigte ein 23-jähriger Bielefelder einen Kontrolleur. Er erhielt Strafanzeigen und einen Platzverweis.

Gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei durch Fahrkartenkontrolleure zum Adenauerplatz gerufen, da ein Mann in der Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Senne randaliert haben soll. Beim Eintreffen der Polizei lag der 23-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft bereits fixiert durch zwei Mitarbeiter am Boden.

Die Männer teilten mit, dass sich der 23-Jährige seiner Kontrolle entziehen wollte. Dazu versetzte er einem Kontrolleur einen Kopfstoß und flüchtete anschließend aus der Bahn. Noch auf dem Bahnsteig "Adenauerplatz" holten zwei Kontrolleure den Schwarzfahrer ein und brachten ihn zu Boden. Dabei drohte der Bielefelder mit einem Messer, welches er in seiner Hosentasche habe und trat einem Kontrolleur in das Gesicht. Nachdem er sich kurzzeitig beruhigt hatte, spuckte er den Kontrolleur mehrfach an.

Da der polizeibekannte, drogenabhängige und wohnungslose 23-Jährige keine Ausweisdokumente mitführte, wurde er für eine zweifelsfreie Identifizierung zur Polizeiwache Ost gebracht. Er muss sich nun für die Körperverletzung, die Bedrohung und die Beleidigung verantworten. Zudem erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

