Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat versucht gewaltsam zu öffnen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Wachenhausen, Talstraße, Montag, 16.06.2025, 03.40 Uhr

WACHENHAUSEN (Wol)

Am Montag gegen 03.40 Uhr meldete ein Zeuge einen versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Talstraße in Wachenhausen.

Der Spaziergänger sah zwei männliche Personen an dem Automaten. Als die beiden Männer ihn erblickten flüchteten beide in ein dunkles Auto und entfernten sich vom Tatort in Richtung Suterode. Eine Beschreibung der Männer war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

An dem Zigarettenautomaten entstand aufgrund des Versuchs der gewaltsamen Öffnung ein Schaden von ca. 150 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell