POL-HA: 2. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt in Wehringhausen - Letzter flüchtiger Tatverdächtiger in Dortmund festgenommen

Hagen | Dortmund (ots)

Bereits am 6. Mai 2025 kam es in Wehringhausen zu einem Tötungsdelikt. Dabei verletzten mehrere Männer einen 26-Jährigen in der Buscheystraße mit Hieb- und Stichwaffen sowie durch Schläge so schwer, dass er kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb.

1. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6028021

2. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6096060

Am Freitagmorgen (29.08.2025) gelang es der Zielfahndung des Landeskriminalamts NRW sowie der Hagener Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, den letzten auf der Flucht befindlichen 23-jährigen Tatverdächtigen durch ein Spezialeinsatzkommando in einer Wohnung in Dortmund widerstandslos festzunehmen. Die Ermittlungen der Hagener Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an. (hir)

