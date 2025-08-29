POL-HA: 2. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt in Wehringhausen - Letzter flüchtiger Tatverdächtiger in Dortmund festgenommen
Hagen | Dortmund (ots)
Bereits am 6. Mai 2025 kam es in Wehringhausen zu einem Tötungsdelikt. Dabei verletzten mehrere Männer einen 26-Jährigen in der Buscheystraße mit Hieb- und Stichwaffen sowie durch Schläge so schwer, dass er kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb.
1. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6028021
2. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6096060
Am Freitagmorgen (29.08.2025) gelang es der Zielfahndung des Landeskriminalamts NRW sowie der Hagener Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, den letzten auf der Flucht befindlichen 23-jährigen Tatverdächtigen durch ein Spezialeinsatzkommando in einer Wohnung in Dortmund widerstandslos festzunehmen. Die Ermittlungen der Hagener Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an. (hir)
