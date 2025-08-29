PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall und Flucht

Hagen-Mitte (ots)

Als eine Hagenerin am Donnerstag (28.08.2025) mit ihrem Nissan den Märkischen Ring in Richtung Volmestraße befuhr, wich sie nach eigenen Angaben einem Auto aus und stieß dabei mit einer Mittelinsel zusammen. Die 35-Jährige berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass ein Hyundai in Höhe einer Ampel unmittelbar und ohne Ankündigung von der rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Die Nissan-Fahrerin habe nach dem anderen Auto ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet sie dann gegen die Insel. Der Hyundai sei vor ihr eingeschert und habe die Fahrt in Richtung Stadthalle fortgesetzt.

Unabhängige Zeugen des Unfalls gaben an, dass es bereits vor der geschilderten Situation zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sei. Auch hier handelte es sich um einen unangekündigten und sehr knapp ausgeführten Fahrstreifenwechsel des Hyundais. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs, sodass die Polizisten die Anschrift der Halterin aufsuchen konnten. Sie trafen auf eine 36-jährige Frau, die angab, dass es ihrer Wahrnehmung nach zu keiner gefährlichen Verkehrssituation gekommen sei. Sie habe zwar im Rückspiegel gesehen, dass die Nissan-Fahrerin gegen die Mittelinsel stieß. Da das Auto danach die Fahrt kurz fortsetzte, habe sie keine Notwendigkeit gesehen, anzuhalten. Sie sei auch nicht der Meinung gewesen, den Unfall verursacht zu haben. Die 36-Jährige muss sich nun aufgrund des Verdachts einer Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:24

    POL-HA: 25-Jährige datet Betrüger und erstattet Anzeige

    Hagen (ots) - Eine 25-jährige Hagenerin datete über mehrere Wochen einen 23-Jährigen, der sie um eine niedrige vierstellige Summe Geld betrog. Die Hagenerin hatte den 23-Jährigen vor etwa drei Wochen auf einer Videochat-Plattform kennengelernt, mit diesem intensiven Kontakt gepflegt und sich im weiteren Verlauf sogar persönlich mit dem Mann aus Kerpen getroffen. In dieser Zeit bat er die 25-Jährige um die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:30

    POL-HA: Radfahrerin stürzt auf der Brücke über dem Hengsteysee

    Hagen-Boele (ots) - Auf der Dortmunder Straße stürzte am Donnerstag (28.08.2025) eine Radfahrerin an der Brücke über dem Hengsteysee. Gegen 15 Uhr fuhr die 59-Jährige aus Richtung Dortmund kommend, über eine Dehnungsfuge aus Metall und eine Unebenheit auf der Straße. Dabei kam die Frau aus Bornheim zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Radfahrerin zur weiteren Behandlung in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:38

    POL-HA: 47-Jähriger schläft mit 2 Promille ein und verursacht Küchenbrand

    Hagen-Mitte (ots) - Ein alkoholisierter 47-Jähriger löste am späten Donnerstagabend (28.08.2025) einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus, da er beim Kochen eingeschlafen war und dadurch einen Brand herbeiführte. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Rembergstraße gerufen. Dort stellten die Kräfte der Feuerwehr einen Küchenbrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren