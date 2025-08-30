PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw Ford im Garagenkomplex Theodor-Strom-Straße auf. Bei der ansachließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, das der 53-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,3 Promille. In der Folge musste sich der Fahrzeugführer einer gerictsverwertbaren Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 07:47

    LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Abend des 29.08.2025 kontrollierten die Beamten in Heilbad Heiligenstadt, Dürerstraße einen 25-jährigen E-Scooterfahrer, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrzeugführer unter dem Einflusss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine gerichtsverwertbare ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 15:15

    LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter gestohlen

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Über die hintere Tür eines Transporters verschafften sich in der Heidener Straße unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zum Fahrzeuginneren. Die Unbekannten entwendeten zwischen 16 Uhr und 8 Uhr diverses Werkzeug der Marke Makita. Welche weiteren Gegenstände entwendet ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf 300 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren