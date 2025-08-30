Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw Ford im Garagenkomplex Theodor-Strom-Straße auf. Bei der ansachließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, das der 53-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,3 Promille. In der Folge musste sich der Fahrzeugführer einer gerictsverwertbaren Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell