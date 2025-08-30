Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw Ford im Garagenkomplex Theodor-Strom-Straße auf. Bei der ansachließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, das der 53-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,3 Promille. In der Folge musste sich der Fahrzeugführer einer gerictsverwertbaren Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

