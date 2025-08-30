Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb überführt

Uder (ots)

Am Freitagabend zeigte ein 41-Jähriger den Diebstahl seines Fahrrades auf der Dienststelle der PI Eichsfeld an. Das Fahrrad wurde im Laufe des Tages vor einem Mehrfamilienhaus in Uder entwendet. Auf dem Nachhauseweg von der Anzeigenerstattung erblickte der Eigentümer dann fahrenderweise sein zuvor gestohlenes Fahrrad mit einer männlichen Person. Die schnell vor Ort eintreffenden Polizeibeamten konnten die männliche Person auf dem Fahrrad stellen. Es handelte sich tatsächlich um das zuvor entwendete Fahrrad. Nach der Klärung der Identität des 26-jährigen Fahrraddiebes und Übergabe des Fahrrades an den Eigentümer, wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser wird sich nun wegen Diebstahl des Fahrrades verantworten müssen.

