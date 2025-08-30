Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer - die Zweite

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten in der Albert-Schweitzer-Straße in Heilbad Heiligenstadt ein Pkw Ford auf. Bei der Verkehrskontrolle erbachte ein bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkohltest einen Wert von 1,26 Promille. Weiter wurde festgestellt, dass sein ausländischer Führerschein nicht umgetragen wurde. Somit konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei dem Fahrzeugührer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auch hier die Weiterfahrt untersagt. Der ausländische Führerschein wurde sichergestellt. Der 43-Jährige muss sich nun neben Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell