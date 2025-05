Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brennender Altkleidercontainer in Grevesmühlen - Zeugen gesucht

Grevesmühlen (ots)

Nachdem es kürzlich zum Brand eines Mülleimers sowie eines Containers in Grevesmühlen gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

So wurde gegen 16:30 Uhr des zurückliegenden Mittwochs (30.04) der Brand eines Mülleimers auf dem Parkplatz in der Klützer Straße in Grevesmühlen gemeldet. Dieser Brand war jedoch bereits vor dem Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte gelöscht.

Am Nachmittag des 01. Mai, gegen 16:00 Uhr, wurde die Grevesmühlener Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers in der Gebhardstraße informiert. Dieser brannte beim Eintreffen der Polizeikräfte in voller Ausdehnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

