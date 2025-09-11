Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Seitenscheibe eines geparkten Ford eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Mittwoch (10.09.2025) zwischen 14:10 Uhr und 18:10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Würmstraße in Sindelfingen geparkten Ford ein. Ob aus dem Fahrzeuginneren etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

