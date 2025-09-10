Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Handgreifliche Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Gegen 16.00 Uhr waren am Dienstag (09.09.2025) ein 18-Jähriger und ein noch unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Unbekannte, der maskiert gewesen sein soll, den 18-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen und leicht verletzt haben. Der junge Mann soll den Unbekannten seinerseits mit einer Stichwaffe bedroht habe.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei, war nur noch der 18-Jährige vor Ort. Der junge Mann verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften zunehmend aggressiv und unkooperativ. Da ein Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte, musste Pfefferspray eingesetzt und dem 18-Jährigen Handschließen angelegt werden.

Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann schließlich zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu seinem Kontrahenten dauern derzeit noch an.

Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

