Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen zu Sachbeschädigungen im Lochweg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (01.08.2025) und Montag (08.09.2025) 13:00 Uhr im Außenbereich eines Kindergartens im Lochweg in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen. Bereits zum wiederholten Male wurde das Inventar im Außenbereich beschädigt. So wurden unter anderem von den Unbekannten eine Holzgarderobe von der Wand gerissen, Holzhocker umgeworfen sowie ein Bienenstock beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell