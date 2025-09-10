PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen zu Sachbeschädigungen im Lochweg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (01.08.2025) und Montag (08.09.2025) 13:00 Uhr im Außenbereich eines Kindergartens im Lochweg in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen. Bereits zum wiederholten Male wurde das Inventar im Außenbereich beschädigt. So wurden unter anderem von den Unbekannten eine Holzgarderobe von der Wand gerissen, Holzhocker umgeworfen sowie ein Bienenstock beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:35

    POL-LB: Leonberg: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Dienstag (09.09.2025) zwischen 16.15 Uhr und 19.45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Straße "In der Au" in Leonberg-Eltingen geparkten Piaggio-Motorroller. Das Zweirad kippte dadurch um. Mutmaßlich stellte der Unbekannte den Roller wieder auf, eher er weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:46

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: BMW zerkratzt

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Dienstag (09.09.2025), zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr im Hanfäckerweg in Maichingen. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines am Fahrbahnrand geparkten BMW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren