Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Neckarkanalstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand am Dienstag (09.09.2025) zwischen 08:30 Uhr und 18:50 Uhr auf einem Parkplatzgelände in der Neckarkanalstraße in Aldingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen geparkten VW und machte sich anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Durch den Verkehrsunfall wurde das geparkte Fahrzeug auf dem Schotterparkplatz rund 40 Zentimeter verschoben. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen müsste es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um einen Lkw oder ein sonstiges größeres Fahrzeug handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

