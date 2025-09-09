PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lagerhalle - hochwertiger Komplettreifensatz gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (06.09.2025) 02:00 Uhr und Montag (08.09.2025) 17:30 Uhr in eine Lagerhalle in der Junkerstraße im Ludwigsburger Norden ein. Zunächst durchtrennten die Täter einen Außenzaun des Firmengeländes und gelangten so zu einer Lagerhalle. In diese stiegen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise ein. Im Inneren der Halle öffneten sie ein gelagertes Paket und entwendeten einen Komplettreifensatz im Wert von rund 10.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:57

    POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.09.2025) zwischen 20:50 Uhr und 21:35 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten Hyundai. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:11

    POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Grabenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Sonntag (07.09.2025), 22.00 Uhr und Montag (08.09.2025), 06.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Grabenstraße in Herrenberg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren