Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lagerhalle - hochwertiger Komplettreifensatz gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (06.09.2025) 02:00 Uhr und Montag (08.09.2025) 17:30 Uhr in eine Lagerhalle in der Junkerstraße im Ludwigsburger Norden ein. Zunächst durchtrennten die Täter einen Außenzaun des Firmengeländes und gelangten so zu einer Lagerhalle. In diese stiegen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise ein. Im Inneren der Halle öffneten sie ein gelagertes Paket und entwendeten einen Komplettreifensatz im Wert von rund 10.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

