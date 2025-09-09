Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.09.2025) zwischen 20:50 Uhr und 21:35 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten Hyundai. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

