Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Sonntag (07.09.2025), 22.00 Uhr und Montag (08.09.2025), 06.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Grabenstraße in Herrenberg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

