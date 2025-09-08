Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradlenker fährt über Gehweg - Mann und Kinderwagen touchiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (06.09.2025), gegen 19.05 Uhr in der Grabenstraße in Leonberg ereignete.

Aufgrund eines sich aus Richtung Bahnhofstraße mit Sondersignalen nähernden Rettungswagens, war der Verkehr im Kreuzungsbereich zur Grabenstraße und Seestraße kurzzeitig zum Stillstand gekommen. Ein Motorradlenker, der die Seestraße in Richtung der Kreuzung befuhr, nahm dies scheinbar zum Anlass, den stockenden Verkehr zu umgehen, indem er seine Fahrt auf dem angrenzenden Gehweg fortsetzte. Dabei fuhr er von der Seestraße in die Grabenstraße, wo ihm ein 34 Jahre alten Fußgänger mit Kinderwagen entgegenkam. Der Motorradfahrer streifte den 34-Jährige und touchierte den Kinderwagen, in dem sich der Säugling des Mannes befand. Anschließend fuhr der Motorradlenker zunächst auf dem Gehweg weiter, ehe er wieder auf die Fahrbahn der Grabenstraße wechselte und weiter in Richtung Stuttgart davonfuhr.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitten der 34-Jährige und sein Kind bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zu dem Motorradlenker dauern derzeit noch an. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

