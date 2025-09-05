Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Betrunken und ohne Führerschein unterwegs - Rollerfahrer bei Sturz verletzt (04.09.2025)

Tengen (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagabend auf der Marktstraße gestürzt. Gegen 23 Uhr fuhr der 23-Jährige mit einem Roller in den dortigen Kreisverkehr, wobei er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Infolgedessen zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 2,6 Promille, weshalb der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme und anschließendem Gewahrsam auf das Revier begleiten musste. Da der 23-jährige sich damit nicht einverstanden zeigte, leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Im Zuge weiterer Abklärungen kam zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Schlussendlich brachte ihm die Rollerfahrt in betrunkenem Zustand neben leichten Verletzungen Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Widerstands und der Beleidigungen ein.

