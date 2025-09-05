Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (04.09.2025)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor Mitternacht fiel den Polizisten ein VW Golf im Bereich der Oberlohnstraße auf, der auffällig langsam unterwegs war. Nachdem der Wagen in der Wollmatinger Straße schließlich Schlangenlinien und auf der Busspur fuhr, hielten sie das Auto an um eine Kontrolle durchzuführen. Bei der Überprüfung des 56-jährigen Fahrers gab dieser an, ein Glas Wein getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

