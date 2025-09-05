Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, A81

Lkr. Rottweil) - BMW überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn - Fahrer leicht verletzt (03.09.2025)

Epfendorf, A81 (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf ein Unfall ereignet, bei dem sich ein 30 Jahre alter Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat.

Der Mann war gegen 12:00 Uhr mit einem BMW 3er in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die ansteigende Schutzplanke auf und überschlug sich mehrfach, bevor er in einer Böschung zum Stillstand kam.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell