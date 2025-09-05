Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - 35-Jähriger versucht Autos anzuhalten und zeigt sich aggressiv - Polizei bittet um Hinweise zu möglichem Angriff (04.09.2025)

Villingendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein 35 Jahre alter Mann in der Schillerstraße mehrfach versucht, vorbeifahrende Autos mit einem Ast anzuhalten.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der alkoholisierte Mann aggressiv und beleidigte sie. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Der Mann gab an, kurz zuvor von zwei unbekannten Personen angegriffen worden zu sein. Er erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 15:15 Uhr einen möglichen Angriff auf den 35-Jährigen beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell