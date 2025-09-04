Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Fußgängerbrücke von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise (28.08.-04.09.2025)

Trossingen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte eine Fußgängerbrücke von einer Baustelle in der Anton-Bruckner-Straße entwendet. Zum Abtransport der etwa drei Meter langen, ein Meter breiten und rund 80 Kilogramm schweren Alubrücke mit ausklappbarem Geländer müssen die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Baustelle auf Höhe der Hausnummer 19 beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Diebe oder den Verbleib der Fußgängerbrücke geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07425 3386-6 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell