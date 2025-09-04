Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

VS

Lkr. SBK) - Nach Bedrohung und Körperverletzung sucht die Polizei einen Zeugen

Villingen / VS / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstag, 28.08.25, hat sich in Villingen im Stadtgebiet, im Bereich eines Discounters in der Kirnacher Straße, eine Körperverletzung mit Bedrohung ereignet. Ein 15-Jähriger hat gegen 11 Uhr einen 14-Jährigen mehrfach geschlagen, getreten und ihn anschließend bedroht. Als ein männlicher Zeuge (rund 30 Jahre alt) die Streitenden trennte, flüchtete der Tatverdächtige, konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei ermittelt werden.

Laut Aussagen des 14-Jährigen hielt der schlichtende Zeuge den Tatverdächtigen noch fest, bevor er flüchten konnte.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem männlichen Zeugen, der dem 14-Jährigen geholfen hat und Kontakt zum Tatverdächtigen hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter 07721 40474-525 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell