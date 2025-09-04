POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierter Autofahrer misslingt Einparkversuch (03.09.2025)
Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)
Am Mittwochmittag hat eine Zeugin dem Polizeirevier Schwenningen einen Unfall in der Rottweiler Straße gemeldet.
Gegen 16.15 Uhr versuchte ein 57-jähriger Fahrer eines Nissan in einer Parklücke neben einem VW Polo einzuparken und touchierte hierbei den VW. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem Fahrer. Da der 57-Jährige das Angebot eines freiwilligen Atemalkoholvortestes ablehnte, brachten die Beamten ihn zur Blutentnahme auf die Dienststelle und stellten seinen Führerschein sicher.
