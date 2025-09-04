PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierter Autofahrer misslingt Einparkversuch (03.09.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag hat eine Zeugin dem Polizeirevier Schwenningen einen Unfall in der Rottweiler Straße gemeldet.

Gegen 16.15 Uhr versuchte ein 57-jähriger Fahrer eines Nissan in einer Parklücke neben einem VW Polo einzuparken und touchierte hierbei den VW. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem Fahrer. Da der 57-Jährige das Angebot eines freiwilligen Atemalkoholvortestes ablehnte, brachten die Beamten ihn zur Blutentnahme auf die Dienststelle und stellten seinen Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

