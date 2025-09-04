Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Münchriedstraße/Homberger Straße (04.09.2025)

Singen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Kreuzung Münchriedstraße/Homberger Straße ein Unfall ereignet. Ein 82-Jähriger und eine 36-Jährige fuhren jeweils mit einem Mercedes aus Richtung Singen und Rielasingen kommend in den Kreuzungsbereich ein und stießen dort zusammen. Dabei entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von je rund 3.500 Euro.

Da beide Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme angaben, dass die Ampel für sie Grün gezeigt habe, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

