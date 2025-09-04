Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung auf dem Marktplatz (03.09.2025)

Spaichingen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf dem Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 23 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass Jugendliche vor einer Apotheke auf einen Mann losgegangen seien. Die Unbekannten schlugen und traten auf einen 39-Jährigen ein und flüchteten, nachdem dieser zu Boden ging, in verschiedene Richtungen. Zwei der Unbekannten fuhren mit einem Kleinkraftrad davon. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer einen hellen Pulli - vermutlich einen weißen Hoodie - trug.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 zu melden.

