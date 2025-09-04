Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Dreister Dieb bestiehlt Seniorin (03.09.2025)

Spaichingen (ots)

Ein dreister Dieb hat am Mittwochnachmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße eine Seniorin bestohlen. Der unbekannte Täter passte die 74-Jährige ab als sie ein Wohnhaus verließ, schnappte sich die im Korb des Rollators liegende Handtasche und rannte davon. In der Tasche befanden sich neben Bargeld das Handy und diverse Dokumente der Frau.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter, zu dem lediglich bekannt ist, dass er schwarze Haare hatte, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell