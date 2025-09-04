Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der "Hintere(n) Straße" - schwarzer Audi streift roten Suzuki Swift und flüchtet (03.09.2025)

Wehingen (ots)

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der "Hintere(n) Straße eine Unfallflucht begangen. Gegen 20.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie ein schwarzer Audi den am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 19 geparkten roten Suzuki Swift am Außenspiegel und am Radkasten streifte und anschließend einfach weiterfuhr, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Behebung des verursachten Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Audi nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

