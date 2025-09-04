Polizeipräsidium Konstanz

Am Dienstag (02.09.25) teilt ein Zeuge eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg zwischen Fluorn und Rötenberg mit. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass sich die Ablagerung am Waldweg zwischen Fluorn und Rötenberg, parallel zur Zollhausstraße befindet und aus Richtung Rötenberg nach rund 400 Metern links befahrbar ist. Dort stellte die Polizei mehrere beschädigte Ölkanister fest. Durch die Beschädigungen bildete sich eine größere Öllache, die in das Erdreich versickerte. Um eine weitere Verschmutzung des Bereichs und Verunreinigung des nahegelegenen Bachlaufs zu verhindern, mussten mehrere Kubikmeter Erdreich abgetragen und entsorgt werden.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Aichhalden, das Wasserwirtschaftsamt und andere zuständige Behörden im Einsatz. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

