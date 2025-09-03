Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Drei Personen infolge eines Auffahrunfalls verletzt (02.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Katharinenstraße passiert ist. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Transporter hinter einem VW Golf eines 38-Jährigen in Richtung Schützenstraße. Dabei erkannte der 29-Jährige zu spät, dass der Vorausfahrende aufgrund stockenden Verkehrs bremste und prallte in der Folge in das Heck des Golfs. Durch die Kollision erlitten sowohl der 38-Jährige als auch zwei in dem Golf mitfahrende Kinder Verletzungen. Die Besatzungen zweier Rettungswagen versorgten sie vor Ort. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

