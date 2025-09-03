PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz am Hafen - schwarzen Mercedes beschädigt (31.08.2025)

Moos (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf dem Parkplatz am Hafen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte den dort geparkten schwarzen Mercedes - vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem Bootsanhänger - am Heck des Wagens und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte anschließend von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

