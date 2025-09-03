Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz am Hafen - schwarzen Mercedes beschädigt (31.08.2025)

Moos (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf dem Parkplatz am Hafen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte den dort geparkten schwarzen Mercedes - vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem Bootsanhänger - am Heck des Wagens und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte anschließend von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

