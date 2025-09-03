Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Burgweg - Unbekannter beschädigt schwarzen Audi und blauen Renault und flüchtet (02.0.92025)

Stockach (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf dem Burgweg eine Unfallflucht ereignet, bei der zwei Autos beschädigt worden sind. Ein Unbekannter fuhr auf dem Burgweg in Richtung Stahringer Straße und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A3. Infolge des Zusammenstoßes schob sich dieser auf einen davorstehenden blauen Renault. Ohne den Unfall anzuzeigen fuhr der Unbekannte anschließend einfach davon und hinterließ Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

