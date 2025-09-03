Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer missachtet rote Ampel und prallt in Linienbus - 26-Jähriger verletzt (02.09.2025)

Singen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein E-Scooterfahrer bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr fuhr der 26-Jährige mit einem E-Scooter auf der Bahnhofstraße. An der Einmündung zur August-Ruf-Straße missachtete er die für ihn Rot zeigende Ampel und kollidierte in der Folge mit einem vorfahrtsberechtigten Linienbus, dessen 59-jähriger Fahrer den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der 26-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Am Bus entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro, am Scooter in Höhe von rund 150 Euro.

