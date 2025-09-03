PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen
Lkr. RW) - 20.000 Euro Schaden nach Unfall in der Bochinger Straße

Vöhringen / Lkr. RW (ots)

Am Dienstag (02.09.25) hat sich in Vöhringen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 14 Uhr von der Buchenstraße nach rechts in die Bochinger Straße ab. Hierbei übersah er eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren