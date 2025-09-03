POL-KN: (Vöhringen
Lkr. RW) - 20.000 Euro Schaden nach Unfall in der Bochinger Straße
Vöhringen / Lkr. RW (ots)
Am Dienstag (02.09.25) hat sich in Vöhringen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 14 Uhr von der Buchenstraße nach rechts in die Bochinger Straße ab. Hierbei übersah er eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
