Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. RW) - 20.000 Euro Schaden nach Unfall in der Bochinger Straße

Vöhringen / Lkr. RW (ots)

Am Dienstag (02.09.25) hat sich in Vöhringen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 14 Uhr von der Buchenstraße nach rechts in die Bochinger Straße ab. Hierbei übersah er eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell