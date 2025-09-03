Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, K6178, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der K6178 zwischen Engen und Eigeltingen schwer verletzt (02.09.2025)

Aach, K6178 (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6178 zwischen Engen und Eigeltingen am Dienstagabend zugezogen. Der 82-Jährige war mit einem Piaggio Vespa Roller von Engen in Richtung Eigeltingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Mercedes eines 62-Jährigen zusammen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die K6178 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An Zweirad und Auto entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die demolierten Fahrzeuge.

